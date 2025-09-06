Hospital de Olhos Lions entrega cem óculos para crianças atendidas pelo SUS

Entrega foi na manhã deste sábado (6), em Passo Fundo. Aline Prestes / Assessoria de Comunicação Hospital de Olhos Lions

Cem crianças de zero a 12 anos receberam seus novos óculos de grau na manhã deste sábado (6), em Passo Fundo. Os itens foram entregues pelo Hospital de Olhos Lions aos pequenos pacientes atendidos através do Sistema Único de Saúde (SUS).

A ação faz parte do projeto População Infantil, incentivado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS). Além de receberem os óculos, as crianças também ganharam um certificado especial de cuidado com a visão e uma rima que ensina como cuidar bem dos óculos.

O projeto tem como objetivo prevenir e identificar precocemente problemas visuais que podem comprometer o desenvolvimento escolar, físico e emocional das crianças.

O atendimento começa nas unidades básicas de saúde (UBS) dos municípios. As crianças são avaliadas e encaminhadas para o Hospital de Olhos Lions via SUS, onde passam por consulta com oftalmologistas. Durante a avaliação, os especialistas examinam a saúde ocular como um todo, prescrevem óculos quando necessário ou indicam outros tratamentos.

— Muitas vezes, um simples par de óculos faz toda a diferença no aprendizado e desenvolvimento de uma criança. Estamos muito felizes em poder participar desse projeto que transforma vidas — disse a administração do hospital.

Ao todo, o projeto espera beneficiar cerca de 1,6 mil crianças encaminhadas pelo SUS, garantindo acesso a consultas especializadas e, quando necessário, à correção visual com óculos. A iniciativa também conta com a parceria da Brasoptica, responsável pela confecção dos óculos.

Como participar

Para participar, basta que responsáveis procurem a UBS mais próxima e solicitem o encaminhamento da criança para um oftalmologista.

O agendamento da consulta é feito pelo sistema Gercon, via regulação do Estado, que informa a data e o horário da consulta.