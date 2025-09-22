Saúde

Culpa do pólen
Notícia

Espirro, coceira e olhos irritados: como prevenir os sintomas alérgicos durante a primavera

Rinite, asma e conjuntivite alérgica estão entre os problemas mais frequentes. Especialista recomenda tratamento contínuo e cautela à exposição ao ar livre

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS