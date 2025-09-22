Espirro, coceira e olhos irritados: como prevenir os sintomas alérgicos durante a primavera

Pólen das plantas se espalha com maior facilidade em dias secos e com vento. Jean Pimentel / Grupo RBS

Com o início da primavera às 15h19min desta segunda-feira (22), além do aumento gradual das temperaturas, a estação é marcada por um crescimento no número de pacientes que procuram atendimento médico por causa de crises alérgicas. Os casos de alergia têm um vilão: o pólen.

Os minúsculos grãos produzidos pelas flores — principalmente de gramíneas como o azevém — são o principal responsável pelos sintomas nesta época do ano, segundo a alergista e imunologista do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) de Passo Fundo, Melissa Thiesen Tumelero.

— O azevém é plantado em várias áreas agrícolas, é muito leve e se espalha facilmente com o vento. Em dias secos e ensolarados, típicos da primavera, a quantidade de pólen no ar aumenta bastante, tanto na cidade quanto nas áreas rurais — explica.

Os principais problemas registrados durante a primavera são: rinite, asma e conjuntivite alérgica. Espirro, coceira, secreção nasal, tosse, olhos vermelhos, lacrimejantes e até inchados estão entre os sintomas mais frequentes.

Em casos mais graves, de acordo com a especialista, pacientes chegam a desenvolver lesões na córnea pelo excesso de coceira:

— A alergia não é apenas um incômodo passageiro. Ela pode atrapalhar o sono, reduzir o rendimento no trabalho e nos estudos e, em situações extremas, causar complicações oculares sérias.

Prevenção e tratamento

A médica orienta que o tratamento das alergias seja contínuo durante esse período. O ideal é que comece ainda em agosto, um pouco antes do início da polinização, e não apenas durante as crises.

Automedicação, especialmente com injeções de corticoide, deve ser evitada.

— Nem todo medicamento é o mesmo para todo mundo. Tem a diferença entre as idades e o número de doses, por exemplo. Tudo tem que ser bem avaliado por um médico — recomenda.

Cuidados no dia a dia

Evitar caminhar na avenida e sentar em praças pode ajudar a melhorar as crises alérgicas. Jean Pimentel / Grupo RBS

Além do tratamento indicado por um especialista, a adoção de medidas simples no cotidiano pode fazer diferença para reduzir os sintomas durante a primavera:

Evitar atividades ao ar livre em dias secos e ventosos;

Manter janelas fechadas, principalmente nos quartos;

Não expor colchões e travesseiros ao sol nesses períodos;

Usar máscara pode ajudar na proteção nasal, mas não previne os sintomas oculares.

A alergista destaca que a principal forma de prevenção é limitar a exposição ao pólen, que circula em maior quantidade em dias secos e com vento.