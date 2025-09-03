Em oito meses, Passo Fundo registrou mais mortes por influenza do que todo o ano passado

Salas de vacinação ainda ofertam imunizante. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Com 18 mortes pelo vírus da influenza até agosto de 2025, Passo Fundo já registra mais óbitos pela doença do que em todo o ano passado. Em 2024, foram 17 vítimas registradas entre janeiro e dezembro.

O número de mortos em decorrência da influenza é o maior desde 2023 e cresce ano a ano. Entre os pacientes com complicações fatais, a maioria não tinha se vacinado: das 42 pessoas que morreram nos últimos três anos, 36 não tinham se imunizado contra a gripe, equivalente a 86%.

Leia Mais Casos de HIV entre idosos quase triplicaram em Passo Fundo na última década

Campanha permanente

Neste ano, a fim de ampliar o alcance, a campanha de vacinação não tem data para terminar. O imunizante está disponível permanentemente nas unidades de saúde, para grupos prioritários e população geral.

— A vacinação é a melhor forma de evitar óbitos. Sempre reforçamos a importância da vacinação como medida de prevenção. É a forma mais eficaz de proteger a nossa saúde e a da comunidade, e segue disponível — pontua a coordenadora da Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta.

Além dos casos de gripe, Passo Fundo registra mortes e internações por outras doenças do trato respiratório. Ao todo, são 28 óbitos atribuídos à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que inclui mortes por:

Influenza: 18

18 Covid-19: 3

3 Rinovírus: 2

2 Vírus Sincicial Respiratório (VSR): 1

1 SRAG não especificada: 4

Onde se vacinar

A vacina da gripe permanece disponível nas 26 salas de vacinação do município, enquanto houver doses. Confira os horários de funcionamento abaixo:

Cais

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30min, e aos sábados das 8h às 11h

Cais Hípica

Cais Boqueirão

Cais Vila Luíza

Cais Fragomeni

Central de Vacinas

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h Endereço: Rua Uruguai, 667 — Centro

UBSs e ESFs

Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min.

Leia Mais A cada cinco mortos por influenza em Passo Fundo, quatro não haviam se vacinado