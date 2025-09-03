Saúde

De janeiro a agosto
Notícia

Em oito meses, Passo Fundo registrou mais mortes por influenza do que todo o ano passado

Não imunizados representam 86% das vítimas da doença nos últimos três anos. Vacina segue disponível no SUS até acabarem as doses

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS