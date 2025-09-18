Saúde

Diversidade
Notícia

Com mais de 500 atendimentos por mês, ambulatório LGBT+ de Passo Fundo é o único da Região Norte

Unidade oferece atendimento psicossocial, hormonização, escuta ativa e suporte familiar. Outros municípios do norte gaúcho têm lacuna no serviço especializado

Rebecca Mistura

Repórter

