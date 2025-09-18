Com mais de 500 atendimentos por mês, ambulatório LGBT+ de Passo Fundo é o único da Região Norte

Centro de Referência deve ganhar nova sede em breve. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Passo Fundo é sede de um dos 23 ambulatórios do RS que oferecem serviços de referência à população LGBT+ — e o único do norte do Estado. Por se tratar de um serviço municipal, o atendimento é restrito à população residente na cidade.

O Centro de Referência de Saúde da Mulher e da População LGBTI+ tem hoje 171 pacientes em acompanhamento, mas no total, são 513 pessoas em atendimento. Isso porque além dos pacientes, membros das famílias também são assistidos pelo serviço.

— Nós atendemos também cônjuges, esposos, pai, mãe... Tudo que estiver relacionado às questões de orientação sexual, identidade de gênero, processo de transição. Isso envolve as famílias e oferecemos o suporte psicológico e técnico — explica a coordenadora da unidade, Talissa Tondo.

Entre janeiro e agosto deste ano, foram contabilizadas 4.276 consultas, número que cresce mês a mês entre pacientes novos e recorrentes. Em 2024, no mesmo período, foram 3.234 consultas — o aumento foi de 32% em um ano.

O professor Eri Novello, de 27 anos, é um dos pacientes que faz transição hormonal de gênero há quase um ano na unidade. Já as consultas periódicas e com especialistas acontecem há mais tempo.

Eri é professor da rede estadual e está em transição há 11 meses. Rebecca Mistura / Agencia RBS

— É um grande avanço Passo Fundo ter a unidade. O local é muito acolhedor, mas pode melhorar a estrutura física, com acessibilidade, por exemplo. Outro ponto é a divulgação do serviço. Falta informação qualificada, de confiança, sobre esse tema — avalia.

Mesmo com a gratuidade do serviço, o centro não é conhecido por parte da população. Para Eri, a divulgação da unidade é uma forma de acolher essa minoria.

Não é toda a comunidade que sabe acessar o centro, é muito pelo boca a boca. Por isso, o centro poderia ter campanhas e projetos que chegassem nas escolas. Temos muitos adolescentes LGBT que não sabem onde buscar assistência. ERI NOVELLO Professor

Demanda crescente

O ambulatório supre a demanda de Passo Fundo, mas a realidade da região é outra. Sem ambulatórios próximos, cerca de 300 mil pessoas dos demais 61 municípios que compõe a 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) carecem de um serviço especializado.

A população LGBT+ do interior precisa recorrer a cidades com centros de abrangência estadual ou federal, o que, em muitos casos, inviabiliza o acesso a tratamentos como a hormonização, por exemplo.

— Digamos que uma pessoa trans de Carazinho deseje fazer um tratamento hormonal. Se as UBSs não oferecem esse serviço pelo SUS, a referência de lá e de toda a regional é Porto Alegre. Veja o quanto isso dificulta e, na verdade, impede. As pessoas não têm condição de sair aqui do entorno e ficar viajando — pontua Tondo.

Questionada sobre a possibilidade de regionalizar a unidade de Passo Fundo, a fim de atender outros municípios, a coordenadora explica que a opção foi avaliada, mas a decisão foi de manter a gestão municipal.

Estrutura de atendimento comprometida

A equipe do centro conta atualmente com 11 profissionais, incluindo nutricionista, psicóloga e clínica geral. Duas áreas têm lacunas nos atendimentos: endocrinologia e ginecologia.

— A prefeitura abriu o processo seletivo para contratar mais carga horária médica e não tivemos inscritos, ou quem se inscreveu não assumiu essas vagas. São duas áreas super importantes, então estamos estudando novas estratégias — diz a coordenadora.

Além disso, a estrutura física do imóvel apresenta problemas que comprometem um trabalho mais efetivo. O centro também oferece serviço às mulheres e há falta de espaço para suprir a demanda, com necessidade de revezamento dos profissionais nas salas de atendimento.

Outro problema levantado pelas servidoras do espaço é a fachada da unidade. Há dois anos, a placa de identificação foi vandalizada na sigla "LGBTI" e até hoje não foi substituída. Os responsáveis pelo dano nunca foram identificados.

Diante da precariedade e limitações do espaço, o Centro de Referência da Saúde da Mulher e da População LGBTI+ vai ganhar uma nova sede nos próximos meses. O endereço ainda não foi divulgado, mas a ideia é oferecer mais conforto aos pacientes que utilizam o serviço. Até lá, o atendimento segue no mesmo local.

Centro de Referência