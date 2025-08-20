Robô criado por farmacêutico orienta pacientes com câncer sobre medicamentos

Otavio Castro criou o Relaty para auxiliar no tratamento de pacientes em tratamento oncológico. Hospital de Clínicas / Divulgação

Dúvidas sobre medicamentos, orientação sobre efeitos colaterais e até uma aproximação com farmacêuticos. Para ajudar com essas e outras questões, um robô auxilia o tratamento de pacientes oncológicos do Hospital de Clínicas (HC) de Passo Fundo, no norte do Estado.

A ideia para a inteligência artificial (IA) surgiu com o farmacêutico residente do Programa de Atenção ao Câncer UPF/HCPF/SMSPF, Otávio Castro. O estudante sentiu a necessidade de criar um atendimento mais individualizado para os pacientes em tratamento de câncer:

— A gente sempre repassa as orientações, mas por conta de receber tantas informações, acabam não lembrando de tudo depois. Entregávamos informações em um papel, mas eles podem rasgar, molhar e até perder. A gente precisava de algo que fosse rápido e prático de usar.

Foi após acessar o serviço de rede de água do município através do WhatsApp, que Otávio desenvolveu a ideia de um chat robotizado e iniciou a busca por ferramentas online que auxiliassem na produção.

— Procurei várias ideias e encontrei uma plataforma que custava R$ 400 por mês. Decidi investir esse dinheiro e, como acreditava na ideia, quis seguir. Essa plataforma me ajudou muito, porque não sou da área da tecnologia, então tive que aprender também — conta.

Com a boa recepção, a plataforma passou a ser custeada pelo HC e será apresentada no trabalho de conclusão da residência de Otávio. Além do design, ele também criou o fluxo conversacional, que inicia com uma mensagem de boas-vindas da assistente virtual e segue com ramificações, orientando, por exemplo, como armazenar, transportar e aplicar os medicamentos.

— Temos pacientes que são idosos também. O que prestamos atenção é que esses pacientes sempre têm acompanhantes e esses acompanhantes têm acesso ao celular — destaca Otávio sobre a utilização da ferramenta pela terceira idade.

Robô na palma da mão

QR Code para acessar a plataforma é colado no verso do medicamento. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Chamada de Relaty, a ferramenta carrega no nome sua missão: relatar, função que também está disponível no chat através da opção "falar com o farmacêutico". Os profissionais podem retornar em até 24 horas.

A criação do chat iniciou ainda em outubro de 2024, mas foi em junho deste ano que o QR code que dá acesso à ferramenta passou a ser distribuído oficialmente para os pacientes, após um teste piloto.

Tem pacientes que têm muitas reações adversas aos medicamentos e a gente não recebia esses relatos, que são muito importantes para a farmacovigilância. OTÁVIO CASTRO Residente farmacêutico

Até o momento, cerca de 60 pessoas acessaram a plataforma para pedir algum tipo de auxílio. A equipe de farmacêuticos do HC fica sempre de olho na ferramenta para responder às dúvidas dos pacientes.

Leia Mais Prefeitura anuncia R$ 25 milhões em obras e reparos nas unidades de saúde de Passo Fundo até 2028

Como funciona o Relaty

Pacientes podem escolher diferentes opções para tirar dúvidas. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Na página inicial, o caranguejo azul, símbolo da oncologia, disponibiliza cinco opções: medicamentos orais, injetáveis, refrigerados, orientações para administração de medicamentos via sonda, além da opção de falar com um farmacêutico.

O primeiro passo é inserir o nome completo e um telefone para contato. Em seguida, é só digitar a dúvida e enviar.

— Como ainda não temos um chat direto com o paciente, precisamos ligar para conversar. Tem sido bem interessante porque pacientes que nunca relatavam nada para a gente começaram a acessar. Com o passar do tempo, iremos observando a demanda e fazendo todos os ajustes necessários — disse o criador da IA.

Leia Mais Amamentação traz benefícios para mãe e bebê, mas exige paciência e rede de apoio

Mais segurança no tratamento

Helena Trindade da Silva descobriu um câncer de mama em 2023, quando tinha 25 anos. A engenheira agrônoma conheceu a plataforma quando foi até o hospital para buscar a medicação do tratamento que ainda realiza.

— Usei o aplicativo quando tive dúvidas sobre os sintomas dos remédios que uso. Por exemplo, estava com um pouco de dor de cabeça, então consultei para ver se era alguma reação ou não — relata.

Para Helena, a ferramenta é uma forma prática e rápida de esclarecer as dúvidas do paciente oncológico.

Recebemos inúmeras informações e acabam surgindo dúvidas no dia a dia. O fato de ser fácil de acessar, de termos a informação de forma simples e clara, acredito que faça muita diferença. Tudo que vier para somar na vida do paciente é extremamente importante. HELENA TRINDADE DA SILVA Engenheira agrônoma