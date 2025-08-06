Prefeitura de Crissiumal decreta intervenção no único hospital da cidade por "risco de colapso"

Único hospital da cidade é referência regional para atendimentos pelo SUS. Reprodução RBS TV / Divulgação

A prefeitura de Crissiumal, município de 13 mil habitantes do noroeste gaúcho, decretou a intervenção no Hospital de Caridade, o único da cidade, após alerta sobre risco de colapso no atendimento à saúde. A medida foi publicada em 31 de julho e começou a valer nesta semana.

Segundo o texto do decreto (leia na íntegra neste link), o hospital enfrenta uma crise financeira, com dívidas acumuladas junto a fornecedores, INSS e RGE, além de dificuldades no pagamento de funcionários. Um relatório técnico apontou risco de falência e o Ministério Público recomendou ações imediatas para garantir a continuidade dos atendimentos.

O prefeito Marco Aurélio Nedel (PL) nomeou um interventor, que terá poderes para administrar recursos, contratar e demitir colaboradores, renegociar dívidas e até convocar uma assembleia para reformar o estatuto da instituição.

Durante o período de intervenção, previsto inicialmente para até seis meses, com possibilidade de prorrogação, a atual diretoria do hospital está afastada.

— Afastamos todos os atuais administradores e também a diretoria. Estamos trabalhando para fazer os levantamentos, ver a real situação e esperamos então fazer a recuperação. Estimamos algo em torno de quatro anos, entre R$ 8 e 10 milhões, para dar conta de recuperar os problemas financeiros gravíssimos pelos quais passa esse hospital — explicou o prefeito.

A gestão municipal ainda está autorizada a buscar apoio financeiro junto aos governos estadual e federal, com o objetivo de manter o funcionamento pleno do hospital.

Seis dos nove vereadores do município também assinaram um pedido de providências reforçando a necessidade de manter os serviços hospitalares, que são prestados pelo SUS e atendem não apenas Crissiumal, mas toda a região.

Para auxiliar no pagamento das dívidas, na terça-feira (5), os vereadores decidiram fazer uma devolução antecipada de recursos economizados pela Câmara neste ano. Os R$ 300 mil serão o ponto de partida no processo de recuperação.