Saúde

Investimentos
Notícia

Prefeitura anuncia R$ 25 milhões em obras e reparos nas unidades de saúde de Passo Fundo até 2028

Pacote inclui a construção de duas novas UBS nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Mattos

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS