Prefeitura anuncia R$ 25 milhões em obras e reparos nas unidades de saúde de Passo Fundo até 2028

Em evento na manhã desta terça-feira (5), a prefeitura de Passo Fundo anunciou um pacote de investimentos para construir duas novas unidades básicas de saúde e realizar melhorias em 41 estruturas da rede básica do município. O investimento é de R$ 25 milhões, com entregas previstas até agosto de 2028.

O pacote foi dividido em três fases, com a primeira etapa iniciando ainda neste mês. Nesta, estão inclusas reformas nos Cais Boqueirão e Hípica e na ESF Valinhos. A estrega está prevista para agosto de 2026.

As etapas seguintes vão contemplar os Cais Fragomeni e Vila Luiza, e as UBS Jerônimo Coelho e Santo Antônio da Pedreira. As duas novas UBS serão construídas nos bairros Nossa Senhora Aparecida e Mattos/Maggi. Ambas estão em fase de licitação.

— Vamos fazer intervenções inclusive em imóveis alugados, pois estavam defasados. Essas melhorias impactam diretamente na vida das pessoas e no trabalho dos nossos profissionais promovendo ambientes eficientes e acolhedores — disse o prefeito Pedro Almeida, durante o anúncio.

Entre as melhorias estão inclusos reparos nas paredes, pinturas, coberturas e telhados, calçadas de acesso e instalações elétricas. O secretário municipal de Saúde, Diego Farias, destaca que o pacote de obras é resultado de um diagnóstico minucioso realizado em todas as unidades:

— O pacote de obras da saúde visa melhorias nas estruturas das UBS, ESF e Cais do nosso município. Essa qualificação envolve reformas e ampliações de setores para melhor acolher a comunidade.