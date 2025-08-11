Para onde vão os R$ 4,3 milhões destinados a hospitais de Passo Fundo pelo Estado

Os hospitais de Passo Fundo contemplados com recursos do programa Inverno Gaúcho com Saúde 2025, do governo estadual, já começaram a aplicar os valores recebidos. Os R$ 4,3 milhões foram repartidos entre cinco instituições da cidade.
Do total de R$ 53,5 milhões destinados aos hospitais gaúchos, o município da Região Norte recebeu a segunda maior quantia. Os recursos foram distribuídos pelo Estado conforme o número de habitantes de cada cidade.
O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento hospitalar e reforçar a atenção primária durante os meses de maior incidência de doenças respiratórias.
Foram contemplados o Hospital São Vicente de Paulo, Hospital de Clínicas, Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, Hospital Municipal Dr. César Santos e Hospital de Olhos Lions Passo Fundo.
Veja abaixo como cada instituição pretende utilizar a verba recebida para os atendimentos em saúde.
Hospital São Vicente de Paulo
No Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), o recurso será integralmente utilizado no custeio de despesas hospitalares, com foco no atendimento à crescente demanda por internações e procedimentos durante o inverno. O valor será investido, especialmente, na compra de medicamentos e materiais voltados ao tratamento de pacientes com doenças respiratórias.
Somente em maio, o hospital registrou 431 atendimentos relacionados a doenças respiratórias e síndromes gripais. Em junho, o número caiu para 266, e em julho foram 279.
— Esse repasse representa um importante reforço financeiro para o HSVP, especialmente no enfrentamento das demandas sazonais causadas pelas doenças respiratórias, que impactam adultos e crianças. O recurso contribui diretamente para a manutenção da qualidade e segurança no atendimento prestado à população — afirma o superintendente executivo do HSVP Passo Fundo, Ilário De David.
Hospital de Clínicas e Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes
No Hospital de Clínicas (HC) e no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, que fazem parte do Complexo HC, os recursos repassados pelo governo estadual foram utilizados para custear a compra de materiais e medicamentos voltados ao enfrentamento dos casos respiratórios, informou a instituição.
Hospital Municipal Dr. César Santos
O Hospital Municipal de Passo Fundo ainda não recebeu diretamente os recursos destinados pelo governo estadual, que estão sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Mas a previsão é de que o valor seja aplicado em ações de atendimento, já que o montante é considerado insuficiente para a aquisição de equipamentos, por exemplo.
A direção da instituição destaca a importância de qualquer tipo de aporte financeiro, especialmente por se tratar do único hospital 100% SUS da cidade. Com uma média de 10 mil atendimentos mensais nas emergências adulta e pediátrica, a unidade costuma registrar aumento na demanda e na gravidade dos casos durante o inverno, tornando o reforço de recursos ainda mais necessário.
Hospital de Olhos Lions Passo Fundo
O Hospital de Olhos Lions Passo Fundo foi contemplado com R$ 171 mil por meio do programa Inverno Gaúcho com Saúde 2025. Embora o foco principal do programa seja o enfrentamento das síndromes respiratórias, o hospital aplicará os recursos em ações compatíveis com seu perfil especializado, qualificando ainda mais a assistência oftalmológica prestada à população neste período de maior demanda por serviços de saúde.
Entre as medidas previstas está o reforço na estrutura e nas equipes para atender ao aumento expressivo nos casos de conjuntivite viral, observado nas últimas semanas. Potencializada pelas condições do inverno e geralmente causada por adenovírus, a doença pode evoluir para quadros mais graves e requer acompanhamento especializado — papel que o hospital pretende cumprir com mais eficiência graças ao aporte financeiro.