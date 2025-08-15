Em desafio solidário, bombeiros mirins de Tapejara mobilizam doação coletiva de sangue

Doação coletiva começou como um desafio para os adolescentes. Jean Pimentel / Grupo RBS

Um grupo de bombeiros mirins de Tapejara, no norte do RS, organizou uma ação inédita de incentivo à doação de sangue. Com idades entre 12 e 15 anos, eles ainda não podem doar, mas já estão ajudando a salvar vidas.

Na manhã desta sexta-feira (15), os adolescentes mobilizaram 30 voluntários que, em um ônibus, vieram até o Hemocentro Regional de Passo Fundo (Hemopasso) colocar em prática a solidariedade.

A iniciativa partiu de um desafio: cada bombeiro mirim deveria encontrar duas pessoas com o mesmo tipo sanguíneo que o seu, dispostas a doar. O ato deu certo.

Entre os voluntários que aceitaram o desafio está Ernani Nunes dos Santos, servidor público e doador há 25 anos.

— É muito importante que a pessoa que puder doar sangue venha e doe. Não é nenhum sacrifício ajudar o próximo — afirmou.

Cada doação realizada coleta cerca de 450 ml de sangue, que pode beneficiar até quatro pessoas.

Além de ajudar a manter o estoque do Hemopasso, a atitude dos adolescentes mostra que, mesmo sem idade para doar, eles têm papel fundamental no engajamento social.

— Gostaria que as pessoas tivessem a conscientização de doar sangue, porque tem muitas famílias que estão precisando. Hoje podem ser outras famílias, mas amanhã pode ser a sua — disse Eduarda Martinello Stefini, de 12 anos, uma das bombeiras mirins que participou da mobilização.

Quem pode doar sangue?

O Hemopasso funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h30min, na avenida Sete de Setembro, 1055. As doações no local podem ser agendadas através dos telefones (54) 3311-5555 ou (54) 3317-2185, e pelo site.

Entre os pré-requisitos para a doação de sangue estão:

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar documento oficial de identidade com foto;

Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que menos de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

Pesar no mínimo 50 kg;

Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;

Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

Homens podem doar a cada 60 dias, realizando até quatro doações por ano. Já as mulheres podem doar a cada 90 dias, fazendo até três doações em 12 meses.

