Em desafio solidário, bombeiros mirins de Tapejara mobilizam doação coletiva de sangue

Um grupo de bombeiros mirins de Tapejara, no norte do RS, organizou uma ação inédita de incentivo à doação de sangue. Com idades entre 12 e 15 anos, eles ainda não podem doar, mas já estão ajudando a salvar vidas.
Na manhã desta sexta-feira (15), os adolescentes mobilizaram 30 voluntários que, em um ônibus, vieram até o Hemocentro Regional de Passo Fundo (Hemopasso) colocar em prática a solidariedade.
A iniciativa partiu de um desafio: cada bombeiro mirim deveria encontrar duas pessoas com o mesmo tipo sanguíneo que o seu, dispostas a doar. O ato deu certo.
Entre os voluntários que aceitaram o desafio está Ernani Nunes dos Santos, servidor público e doador há 25 anos.
— É muito importante que a pessoa que puder doar sangue venha e doe. Não é nenhum sacrifício ajudar o próximo — afirmou.
Cada doação realizada coleta cerca de 450 ml de sangue, que pode beneficiar até quatro pessoas.
Além de ajudar a manter o estoque do Hemopasso, a atitude dos adolescentes mostra que, mesmo sem idade para doar, eles têm papel fundamental no engajamento social.
— Gostaria que as pessoas tivessem a conscientização de doar sangue, porque tem muitas famílias que estão precisando. Hoje podem ser outras famílias, mas amanhã pode ser a sua — disse Eduarda Martinello Stefini, de 12 anos, uma das bombeiras mirins que participou da mobilização.
Quem pode doar sangue?
O Hemopasso funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h30min, na avenida Sete de Setembro, 1055. As doações no local podem ser agendadas através dos telefones (54) 3311-5555 ou (54) 3317-2185, e pelo site.
Entre os pré-requisitos para a doação de sangue estão:
- Estar em boas condições de saúde;
- Apresentar documento oficial de identidade com foto;
- Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que menos de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;
- Pesar no mínimo 50 kg;
- Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;
- Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação;
- Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;
- Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.
Homens podem doar a cada 60 dias, realizando até quatro doações por ano. Já as mulheres podem doar a cada 90 dias, fazendo até três doações em 12 meses.