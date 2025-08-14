Acampamento da Criança com Diabetes fará pedágio solidário no sábado; saiba os pontos

Acampamento acontece durante quatro dias, em novembro, com atividades lúdicas. João Lucas da Silva / Assessoria UPF / Divulgação

No próximo sábado (16), voluntários realizarão um pedágio em prol do Acampamento da Criança com Diabetes. Ao todo, serão seis pontos de arrecadação em Passo Fundo, no norte do RS (veja as ruas abaixo).

A campanha acontece das 9h às 17h. Os recursos serão usados na realização do evento, previsto para acontecer entre 13 e 16 de novembro deste ano, no Campus da Universidade de Passo Fundo (UPF).

O Acampamento da Criança com Diabetes acontece há 12 anos e visa promover a qualidade de vida e o autocuidado de crianças e jovens com diabetes mellitus tipo 1 (DM1). O evento reúne pacientes e familiares em atividades lúdicas e orientações para a saúde.

Participam do pedágio voluntários do Lions Clube, UPF e Hospital São Vicente de Paulo. Interessados em ajudar podem entrar em contato através do Instagram @acampamentodiabetes ou pelos telefones (54) 99948-1876 ou (54) 98401-4503.

Pontos de arrecadação do pedágio

Esquina da Avenida Sete de Setembro com a Avenida Brasil, nos dois sentidos. Esquina da rua Coronel Chicuta com a rua Morom. Esquina da rua Fagundes dos Reis com a Avenida Brasil. Esquina da Avenida Presidente Vargas com a Avenida Aspirante. Jenner, nos dois sentidos.

