Vacinação infantil abaixo da meta em Passo Fundo: 17 das 18 vacinas obrigatórias não atingem cobertura ideal

Imunizante contra febre amarela tem menor adesão, com apenas 62,7% de cobertura. Eduarda Costa / Agencia RBS

A cobertura vacinal entre as crianças está abaixo do ideal em Passo Fundo, no norte do Estado. Das 18 doses de vacinas obrigatórias para menores de um ano, 17 não atingem a meta de imunização, conforme os dados do Ministério da Saúde, atualizados na tarde desta segunda-feira (14).

As metas variam entre 90% e 95%, mas 15 dos imunizantes estão com cobertura do público-alvo entre 70% e 88%. O menor percentual é o da vacina contra a febre amarela, voltada a bebês menores de um ano, aplicada em 62,7% do grupo — a meta é de 95%.

A única dose acima do esperado é a da vacina BCG, que previne formas graves da tuberculose, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. Ela é aplicada ao nascer e, em Passo Fundo, apresenta cobertura vacinal de 91%, um ponto percentual acima da meta.

A falta de cobertura pode fazer com que reapareçam doenças anteriormente erradicadas, como aponta a enfermeira responsável pelo laboratório de vacinas do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, Iáscara Ferreira:

— Estamos novamente com casos de sarampo e caxumba, que não tínhamos há muito tempo e que estão retornando pela não vacinação. Isso também tem influência dos adultos, que não retornam para fazer doses de reforço, acabam contraindo as doenças e passam para as crianças, que não estão vacinadas.

Covid e influenza abaixo do esperado

Outros imunizantes incluídos na caderneta de vacinação das crianças são o da Covid-19 (de seis meses até cinco anos) e contra a influenza (de seis meses até seis anos). A cobertura de ambos é considerada abaixo do esperado em Passo Fundo.

No caso da Covid-19, apenas 10% das crianças de três a quatro anos têm esquema vacinal completo, percentual que sobe para 41% nos pequenos entre cinco e 11 anos. Já a influenza tem apenas 38% de cobertura vacinal entre as crianças de seis meses a seis anos.

— Estamos fazendo várias ações de conscientização, mas a cobertura segue baixa. Equipes de saúde têm trabalhado bastante também em escolas, verificando carteiras de vacinação — comenta a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta.

Escolas cobram caderneta a cada matrícula

Entre as estratégias adotadas para atingir as metas vacinais, a Secretaria de Saúde implementou em 2023 o “atestado de situação vacinal”. A cada matrícula ou rematrícula, na rede pública ou privada da cidade, os pais ou responsáveis precisam apresentar a caderneta dos filhos.

— Tem um prazo de 30 dias para apresentar esse atestado, na hora da matrícula e rematricula. Em caso de falta, pode ser comunicado ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. É um trabalho que fazemos com a Secretaria de Educação, de forma bem intensa, e temos visto que está funcionando — destaca Marisa.

No caso das crianças, o calendário de vacinação com as principais proteções começa no nascimento e encerra aos 11 anos. As doses estão disponíveis na rede pública e privada, e cabe aos adultos responsáveis manter a caderneta atualizada.

Onde se vacinar em Passo Fundo

As vacinas estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégia Saúde da Família (ESF) e Centros de Atenção Integral à Saúde (Cais).

Para garantir a dose, basta procurar uma das salas e apresentar um documento de identificação com foto, CPF e cartão do SUS.

Horários de funcionamento: