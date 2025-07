UBS, Cais e hospital: quando buscar cada serviço de saúde em Passo Fundo

Inaugurado há três semanas, o Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) Petrópolis reforça o atendimento da rede de Passo Fundo. O prédio, localizado na Avenida Brasil Leste, 1531, fica ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, complementando os serviços prestados.

As UBSs de Passo Fundo e os Cais São Cristóvão, Hípica, Boqueirão e Vila Luíza são destinados para o acompanhamento contínuo da saúde, como: pré-natal, consultas de rotina, exames periódicos, renovação de receitas e atendimento pediátrico .

Com essa diferenciação, o objetivo é que cada pessoa procure o serviço mais adequado conforme sua necessidade. Essa separação também evita a sobrecarga dos hospitais de referência.

Por outro lado, casos que envolvem acompanhamento contínuo da saúde, como consultas de rotina e vacinação, devem ser feitos na UBS e demais Cais. Ainda de acordo com a coordenadora, as Unidades de Saúde e os Centro de Atenção garantem que o cidadão tenha acesso aos serviços do dia a dia.