Secretaria de Saúde investiga suspeita de febre amarela após mortes de bugios no noroeste do RS

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio das Missões , município de 10,3 mil habitantes do noroeste gaúcho, investiga a morte de dois bugios na localidade de São José, no interior do município. A suspeita é que os animais tenham sido vítimas de febre amarela .

— As amostras foram levadas para exames e, agora, aguardamos o resultado para confirmar ou descartar a febre amarela. Tudo faz parte do protocolo de rotina nesses casos — explicou o secretário.

— Os macacos são aliados no controle da doença e a detecção precoce permite que as ações preventivas sejam iniciadas rapidamente — reforçou Boccacio.

Doença é transmitida por mosquitos infectados

O Rio Grande do Sul teve um caso confirmado de febre amarela em março de 2024, ocorrido no final de 2023, no município de Rolante. Segundo relatório do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), o caso evoluiu para hospitalização, com posterior melhora clínica e alta, sem identificação de outros casos suspeitos. Até então, o Estado não registrava casos humanos da doença desde 2009.