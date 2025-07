Menos de 2% do público-alvo se vacinou contra a dengue em Passo Fundo

É baixa a procura pela vacina contra a dengue em Passo Fundo , no norte gaúcho. Desde o início da campanha, em 1º de julho, 212 doses foram aplicadas no município — número que representa 1,7% das 12,5 mil crianças e adolescentes aptos a tomar a dose.

— A vacina é uma medida eficaz de prevenção e, com o avanço da campanha, buscamos reduzir o impacto da dengue na nossa comunidade. Estamos trabalhando para ampliar a cobertura vacinal — disse a coordenadora municipal de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta.

A vacina oferecida é do tipo tetravalente atenuada, com proteção contra os quatro sorotipos da dengue. O esquema prevê duas doses, com intervalo de três meses.