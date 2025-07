Hospitais de Passo Fundo operam acima da capacidade com aumento de casos respiratórios

Hospital Beneficente Dr. César Santos chegou a operar com 200% da capacidade. PMPF / Divulgação

Os três hospitais de Passo Fundo — Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Hospital de Clínicas (HC) e Hospital Beneficente Dr. César Santos — operam com superlotação desde o início do ano. A situação se agravou com a chegada do inverno e o aumento de casos de doenças respiratórias, como influenza e pneumonia.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade já registrou mais de 500 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em 2025. A média atual é de 30 internações por semana.

O HSVP opera com 133% da capacidade. De janeiro até agora, esteve acima de 100% da lotação em 99 dos 190 dias do ano. Cerca de 80% dos atendimentos são de moradores de Passo Fundo.

Enquanto isso, o HC registra 178% de ocupação. Há equilíbrio entre pacientes locais e de outros municípios, como Marau, Soledade e Lagoa Vermelha.

Já o Hospital Beneficente Dr. César Santos chegou a operar com 200% da capacidade em alguns períodos. Atualmente, tem 32 leitos de enfermaria com taxa de ocupação de 90%.

Apesar da superlotação, nenhuma das instituições está com o atendimento de urgência restrito no momento. O HSVP, no entanto, precisou restringir o atendimento duas vezes neste ano, em maio e junho.

O cenário tem causado atrasos. Cinara Victoria, de 28 anos, relatou demora no atendimento após uma reação alérgica grave:

— Eu cheguei passando muito mal, com o rosto inchado, e demoraram pra me atender. Disseram que estavam com muitos casos graves na frente.

Estrutura da rede de saúde

A Secretaria de Saúde reforça a importância de a população buscar os serviços adequados conforme a gravidade do caso, para evitar a sobrecarga das emergências hospitalares. A rede municipal é dividida em três níveis:

Acompanhamento contínuo : 38 unidades (34 UBSs e quatro Cais) para pré-natal, consultas de rotina, exames e pediatria.

: 38 unidades (34 UBSs e quatro Cais) para pré-natal, consultas de rotina, exames e pediatria. Demandas agudas : o Cais Petrópolis atende casos como febre, dor de garganta e sintomas gripais.

: o Cais Petrópolis atende casos como febre, dor de garganta e sintomas gripais. Situações graves: são encaminhadas aos hospitais

Com essa diferenciação, o objetivo é que cada pessoa procure o serviço mais adequado conforme sua necessidade. Essa separação também evita a sobrecarga dos hospitais de referência.

Leia Mais Vacinação infantil abaixo da meta em Passo Fundo: 17 das 18 vacinas obrigatórias não atingem cobertura ideal

Panorama dos hospitais

O Hospital São Vicente de Paulo tem uma área de abrangência de mais de 2 milhões de habitantes, uma vez que é referência regional. Sua estrutura é composta por 27 leitos de internação, 12 de observação, cinco para Acidente Vascular Cerebral (AVC) e três para dor torácica.

As principais causas de internação no HSVP durante o inverno são pneumonias, asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e infecções virais. Transferências ocorrem em casos de alta complexidade, não atendidos localmente.

O Hospital Beneficente Dr. César Santos registrou 400 internações nos últimos dois meses. No período foram registrados 10.700 atendimentos de adultos e 6.100 infantis. Para manter o atendimento acima da capacidade a prefeitura faz uma realocação de recursos.

Já o Hospital de Clínicas oepra acima da capacidade desde janeiro deste ano, com mais de 100% dos leitos ocupados nos últimos sete meses. Os encaminhamentos para fora da redesão feitos apenas para procedimentos especializados.