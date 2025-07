De graça e sem prescrição médica: onde procurar ajuda contra o alcoolismo em Passo Fundo

Fora da ficção, o alcoolismo também atinge milhares de brasileiros e em Passo Fundo , no norte do Estado, uma rede de atendimento acolhe quem deseja romper o ciclo da dependência.

— O serviço oferecido hoje pelo SUS tem cuidado com a liberdade, o respeito e a promoção da vida. Nossos serviços da saúde mental tem com foco no acolhimento digno, e para isto estamos sempre articulando entre os diferentes níveis de atenção básica — comenta a chefe do núcleo de saúde mental de Passo Fundo, Valéria Pereira.