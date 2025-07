Carazinho recebe tenda de saúde do Sesi para reforçar atendimento primário

Começou a operar nesta quarta-feira (16), em Carazinho, a tenda de saúde do Sesi . O objetivo é facilitar o atendimento à população , especialmente nos casos que não são considerados urgentes.

Localizado junto ao Hospital de Clínicas de Carazinho , no espaço de 30 metros quadrados são realizados serviços de atenção primária, como aferição de sinais vitais, aplicação de vacinas, pequenos curativos e orientações gerais. A proposta é garantir o cuidado básico e encaminhar, quando necessário, os casos que exigem atendimento de média e alta complexidade.

A tenda conta com um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem e um médico, este último disponibilizado pelo município.

Quando procurar a tenda de saúde

O espaço também disponibiliza medicamentos via oral e injetáveis (intramuscular), além de fornecer receitas para que o paciente faça a retirada na Farmácia Básica do Município.

A previsão é de que as estruturas permaneçam no município por cerca de quatro meses, podendo ser prorrogado. Além da tenda no hospital, Carazinho deverá oferecer o serviço em mais dois pontos: junto à Unidade de Pronto-Atendimento e próximo à Estratégia de Saúde da Família (ESF) Passo da Areia, ambos ainda em fase de preparação.