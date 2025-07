Cadastro para desconto nas tarifas da Corsan segue até sexta-feira em Passo Fundo; saiba quem pode participar

Moradores com baixa renda em Passo Fundo, no norte do Estado, podem receber desconto de 60% no valor da conta de água e esgoto. Um mutirão especial para cadastro acontece nesta quinta (3) e sexta-feira (4), do meio-dia às 18h, em uma unidade móvel da Corsan posicionada em frente à sede da Defensoria Pública (Rua Morom, 1437, no centro).