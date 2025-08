A cada cinco mortos por influenza em Passo Fundo, quatro não haviam se vacinado

Os dados são do painel da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que apontam o mesmo cenário desde 2023. Naquele ano, todas as sete mortes atribuídas ao vírus foram de pessoas não imunizadas. A tendência seguiu em 2024, mas com mais que o dobro de mortes: foram 17, sendo 14 vítimas não vacinadas.