Quem não pode doar sangue? Saiba se você se encaixa em restrições pouco conhecidas

Para esclarecer eventuais dúvidas, GZH Passo Fundo conversou com a coordenadora de captação do Hemocentro de Passo Fundo (Hemopasso), Alexandra Mazzoca, e elencou quais restrições impedem a doação . Entre as limitações estão fatores como gripe , vacinação recente , procedimentos estéticos e outros.

O motivo para as restrições é garantir que o sangue esteja apto a ser transmitido a outra pessoa com segurança e prevenindo complicações.

Depois de coletado, o sangue passa por testes de hepatite B e C , HTLV (vírus linfotrópico da célula humana), doença de Chagas , HIV , malária e sífilis , além de tipagem do fator ABO/Rh .

Restrições para doação

Faixa etária

As doações são permitidas entre 16 e 69 anos. No entanto, menores de 18 precisam de autorização do responsável legal. No caso dos idosos, a primeira doação precisa ser feita até os 60 anos e 11 meses.