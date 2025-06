Imunidade nos dias frios: especialista dá dicas de alimentos que beneficiam a saúde durante o inverno

Sopas ricas em legumes e verduras mantém o corpo aquecido em dias frios Tadeu Vilani / Especial

Dias mais frios pedem ambientes fechados e, por isso, abrem espaço para o aumento da circulação dos vírus de doenças respiratórias. Nessa época do ano, estar com o corpo protegido e fortalecer a imunidade com alimentação equilibrada pode fazer a diferença.

— Nesta época do ano ficamos mais suscetíveis a doenças respiratórias porque nos alimentamos mal e deixamos de manter nosso corpo ativo, com menos atividade física. Precisamos fortalecer nosso sistema imunológico para nosso corpo ser capaz de enfrentar os desafios — explicou a nutricionista especialista em clínica e terapêutica nutricional, Luciana Inês Decarli.

Para equilibrar o corpo, a base da alimentação durante as estações mais frias devem ser as refeições completas e saudáveis, fugindo das opções ultra processadas e industrializadas.

Na hora do almoço, a nutricionista indica um prato mais reforçado, com carboidratos (arroz, batata, mandioca ou macarrão), feijão, carne, legumes e verduras. À noite uma sopa de legumes, encorpada, é uma boa opção para nutrir e aquecer o corpo.

— No frio o nosso corpo gasta mais energia para se manter aquecido e precisa de comida de verdade. Um corpo que já está sensível não vai se abastecer com industrializados. Sopas são sempre uma boa pedida para a noite, mas não aquelas com muitas massas junto — ressalta a nutricionista.

Veja outras opções para nutrir o corpo durante o inverno.

Frutas ricas em vitaminas

Opte por comer a fruta em vez de suco para absorver as fibras e não adicionar açúcar. Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma fonte de vitaminas básica para o inverno são as bergamotas e laranjas. Ricas em vitamina C, essas frutas podem ser consumidas ao menos duas por dia, preferencialmente a fruta in natura, para complementar a nutrição com a fibra.

— Você pode comer uma no café da manhã e outra a tarde, após o almoço. Duas laranjas por dia vão favorecer e muito a imunidade — disse a nutricionista.

Alho

Dica é usar alho para temperar refeições. Scott Lidell / Morguefile

O alho contém compostos de enxofre que estimulam o sistema imunológico, auxiliando na prevenção de resfriados e gripes, além de possuir propriedades antibacterianas e antivirais. A dica é usá-lo para temperar as refeições, tentando deixá-lo o máximo possível sem cozinhar, para não perder as propriedades.

Água com limão

Ideal é tomar água com limão com água morna. New Africa / stock.adobe.com

Outra dica certeira da nutricionista é um copo de água morna com limão fresco, pela manhã, para ajudar na imunidade: