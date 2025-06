Hospital de Frederico Westphalen suspende internações em UTI após surto de bactéria

Hospital Divina Providência é o único de Frederico Westphalen. Comunicação / Hospital Divina Providência

As internações na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Divina Providência, de Frederico Westphalen, no norte gaúcho, foram suspensas na quarta-feira (18) após a identificação de um surto da bactéria Acinetobacter Baumannii.

O setor precisou ser isolado porque a bactéria agrava os quadros de saúde dos pacientes em tratamento intensivo, geralmente com o sistema imunológico enfraquecido e, por isso, mais suscetíveis a infecções e doenças.

Com 10 leitos adultos, a UTI tem oito pacientes internados nesta quinta-feira (19). Desses, três tiveram resultados positivos para a bactéria e outros dois aguardam o resultado de exames. A situação ganha o status de "surto" a partir de dois diagnósticos positivos. A confirmação vem a partir de exames de cultura, com amostras coletadas em vias respiratórias, sangue e intestino.

Leia Mais Após surto de chikungunya, Carazinho não registra casos da doença há um mês

Além da suspensão nas internações, as visitas dos familiares foram restritas e as equipes que trabalham no setor passaram a atuar exclusivamente no local, sem interação com outras áreas. As medidas ocorrem como protocolo de segurança para eliminar e evitar novos casos.

— As bactérias são uma realidade em muitas UTIs brasileiras. Assim que tivemos um paciente confirmado com essa bactéria, iniciamos a busca ativa em todos os internados. Todos estão isolados em seus leitos. Além do cuidado com os pacientes, familiares e equipe, realizamos diariamente, mais de uma vez, a limpeza de todos os locais do setor, incluindo teto e paredes — disse o médico intensivista Ronaldo Dervanoski, diretor técnico da UTI da instituição.

Todos os pacientes internados são monitorados e, conforme a instituição, são considerados estáveis. O tratamento ocorre com antibióticos direcionados. Como parte do protocolo, a Anvisa e outros órgãos competentes foram notificados.

— Essa é a primeira vez que esse tipo de bactéria é identificada na UTI do hospital. Estamos trabalhando em conjunto com a Controle de Infecção Hospitalar, discutindo condutas e adotando protocolos pertinentes para esse momento — destacou Dervanoski.

Leia a nota do hospital na íntegra

"Informamos que, temporariamente, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Divina Providência está com as internações suspensas devido à identificação de um germe multirresistente no setor.

Ressaltamos que os pacientes internados continuam recebendo toda a atenção, cuidado e qualidade de atendimento que prezamos.

As medidas necessárias já estão sendo adotadas, conforme as orientações do nosso Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, seguindo as condutas recomendadas pela Anvisa e demais órgãos competentes.