Hospital de Clínicas de Passo Fundo inaugura novos leitos e amplia serviços com investimento de R$ 5,8 milhões

Solenidade ocorreu nesta quinta-feira (26) em Passo Fundo. Michel Sanderi / Divulgação

O Hospital de Clínicas (HC) de Passo Fundo, no norte do Estado, inaugurou nesta quinta-feira (26) dez leitos de UTI Pediátrica, serviços de pediatria, Terapia Renal Substitutiva e Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher).

Através do investimento de R$ 5,8 milhões, oriundos do Programa Avançar do governo do Estado, também foi possível realizar reformas dos andares da Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), maternidade, internação, clínica médica e cirúrgica.

Conforme o presidente do HC, Paulo Adil Ferenci, os novos serviços devem trazer um novo patamar à assistência à saúde no município.

— Pacientes adultos e pediátricos serão tratados com cuidado de excelência, carinho e responsabilidade nestas novas áreas inauguradas hoje — disse.

Dez novos leitos foram adicionados na UTI Pediátrica da instituição. A nova área de Terapia Renal Substitutiva recebeu equipamentos de hemodiálise e passa a contar com 35 pontos de tratamento que atendem a 146 pacientes de Passo Fundo e região que necessitam do serviço.

O hospital também inaugurou o SERMulher, que tem como objetivo oferecer atendimento ambulatorial especializado em linhas de cuidado da saúde da mulher.

O encontro contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite, e da Secretária Adjunta da Saúde, Ana Costa.