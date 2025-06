Hemopasso participa de mutirão estadual de doação de sangue; saiba como ajudar

Além do público em geral, a ação contou com a mobilização de funcionários da segurança pública do Estado e de órgãos estaduais foram mobilizados para doar. Chamada "Parceiros pela Vida", contou com doações de agentes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar e Detran RS.