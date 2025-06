Doenças respiratórias já causaram 13 mortes em Passo Fundo neste ano

Passo Fundo registra 13 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) neste ano. O número é menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 17 pessoas morreram pela doença, mas chama a atenção das autoridades de saúde para a baixa cobertura vacinal na cidade.

O monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde (SES-RS) mostra que, das 13 vítimas, a maioria (8) são idosos de 60 a 79 anos , seguido de duas pessoas com mais de 80 anos . Os outros casos são uma criança de até 4 anos e dois adultos de 40 a 59 anos. Contatada, a pasta municipal não especificou as idades, sexos e possíveis comorbidades das vítimas.

Situação dos hospitais

O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), por sua vez, trabalha com lotação da emergência em 100%, com estabilidade nos casos respiratórios. Segundo a instituição, houve casos de internação na última semana, principalmente de crianças com sintomas. No começo de maio, a casa de saúde registrou 47 internações pela doença.