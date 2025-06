Cais Petrópolis é inaugurado após reforma e passa a operar até a madrugada nos dias úteis

Ao todo, o investimento no Cais foi de R$ 2 milhões , sendo R$ 1 milhão em recursos do município e o restante viabilizado por emendas parlamentares. A equipe é formada por 30 profissionais , entre médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos e equipe da farmácia.

As obras começaram em fevereiro de 2024, mas a inauguração precisou ser adiada em razão de atrasos no cronograma de obras. Segundo a prefeitura, a demora ocorreu em virtude do volume de chuva registrado no primeiro semestre do ano passado.