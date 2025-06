Após surto de chikungunya, Carazinho não registra casos da doença há um mês

Os meses de fevereiro a maio em Carazinho , no norte do Estado, ficaram marcados por um surto de febre chikungunya . A doença viral causou a morte de quatro pessoas e levou o município a decretar situação de emergência . Até 17 de maio, foram registrados 271 casos confirmados , conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde.

— Podemos dizer que a situação hoje está controlada . Não temos mais recebido notificação de casos suspeitos da doença. Temos ainda alguns exames em análise no Lacen (Laboratório Central do Estado) e assim que sair o resultado, divulgaremos — afirma o diretor da Vigilância Sanitária, Marcos Rocha.

Em razão das baixas temperaturas, a proliferação do mosquito aedes aegypti, vetor da doença, reduz significativamente. Dessa forma, o foco das equipes é no trabalho de prevenção, principalmente com o recolhimento de pneus e outros objetos propícios para a reprodução do mosquito.