Após surto de bactéria, UTI de hospital de Frederico Westphalen se prepara para voltar a receber pacientes

UTI do Hospital Divina Providência, de Frederico Westphalen, ficou fechada por 10 dias após surto de bactéria.

A Unidade de Tratamento Intensivo ( UTI ) do Hospital Divina Providência, de Frederico Westphalen , no norte gaúcho, deve voltar a receber pacientes nesta sexta-feira (27) . O local ficou fechado por 10 dias devido a um surto da bactéria Acinetobacter Baumannii.

O setor tem 10 leitos e foi isolado em 18 de junho , depois de três confirmações da bactéria. A medida foi necessária porque o microrganismo agrava os quadros de saúde dos pacientes em tratamento intensivo, geralmente com o sistema imunológico enfraquecido e, por isso, mais suscetíveis a infecções e doenças .

— Todos os casos já receberam alta e estamos realizando as limpezas finais. Acredito que ainda hoje se reiniciem as internações. Estamos ansiosos para retomar o mais rápido possível . A comunidade precisa desses leitos funcionando e seguros — disse.

Os casos foram identificados com busca ativa depois do primeiro registro, em 13 de junho. Para o tratamento, a instituição usou antibióticos direcionados e, como parte do protocolo, notificou a Anvisa e outros órgãos competentes.