Passo Fundo tem alta nos casos de influenza e disseminação do vírus preocupa rede de saúde

Com a chegada do outono, a gripe voltou a circular e está em alta em Passo Fundo . O Painel de Hospitalizações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), disponibilizado pelo governo do Estado, aponta que o município tem 38 hospitalizações e três mortes por influenza . A maioria das pessoas hospitalizadas tem entre 60 e 79 anos.

No HSVP, foram registrados 22 casos de influenza desde abril até 9 em maio. Já no Hospital de Clínicas (HCPF), a instituição registrou 15 pessoas com gripe no último mês e 39 até terça-feira (13). No Hospital Municipal foram feitos sete diagnósticos desde o começo do ano. Agora há dois pacientes com influenza internados.