Em três anos, robô pioneiro em cirurgias de joelho fez mais de 470 procedimentos em Passo Fundo

Com o CORI, o cirurgião consegue obter a medição exata da área a ser operada, proporcionando maior precisão.

Desde 26 de maio de 2022, o robô CORI , pioneiro em procedimentos de artroplastia total de joelho , fez 472 cirurgias em Passo Fundo, no norte gaúcho. O aniversário de três anos de utilização da tecnologia foi celebrado em café com a imprensa na manhã desta segunda-feira (26).

O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em parceria com o Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT), foi o primeiro do Brasil a utilizar o equipamento da empresa britânica Smith & Nephew em procedimentos de artroplastia total de joelho .

A tecnologia funciona como apoio à cirurgia ortopédica . Com ele, o cirurgião obtém a medição exata da área a ser operada, proporcionando maior precisão, qualidade cirúrgica e resultados mais efetivos. Na prática, isso significa recuperação mais rápida do paciente, menor tempo de internação e menos dor .

— Semanalmente recebemos pacientes de várias regiões do país, o que demonstra a confiança em nosso trabalho. Além disso, um dos diferenciais da instituição é o baixo índice de infecções , resultado da excelência nos protocolos de segurança e cuidados com os pacientes — disse o médico ortopedista André Kuhn, responsável pelo Serviço de Joelho HSVP/IOT.

Três anos depois da primeira cirurgia com apoio do robô CORI, a instituição se tornou referência em procedimentos com a tecnologia.