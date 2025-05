Em obras desde 2024, novo prédio do Cais Petrópolis deve ser concluído na sexta-feira

Com entrega prevista para março, as obras do novo prédio do Cais Petrópolis em Passo Fundo, no norte do Estado, devem ser finalizadas até sexta-feira (23). A nova data foi confirmada pelo secretário de Planejamento, Giezi Schneider.

Em paralelo à conclusão estrutural do espaço, a Secretaria de Saúde organiza as equipes e fluxos de trabalho para a reabertura à comunidade. Ainda não há uma data definida para a inauguração, conforme o secretário da pasta, Diego Farias.

— Por hora os atendimentos seguem no Cais Fragomeni (São Cristóvão) — informa.

Os reparos começaram no início de 2024, com uma previsão de entrega em novembro. Porém, por conta da chuva e de um reforço nas vigas, a finalização foi adiada para mais 120 dias, com prazo final para março deste ano.

— A obra exigiu um pouco mais de prazo em virtude de questões normais em obras. Reformas sempre apresentam desafios adicionais, não identificados antes de iniciar. No ano passado, em especial, tivemos muitas chuvas no primeiro semestre, justamente no momento em que retirarmos o telhado para substituir. Mas, foram feitos os ajustes de cronograma e as devidas prorrogações, conforme a legislação — afirma Schneider.

Ajustes finais

Agora, o local recebe os últimos ajustes no mobiliário e pintura, além de revisões e testes das instalações elétrica e de lógica.

A obra de R$ 1,9 milhão contempla remodelação das salas, troca da cobertura, redes elétricas e hidráulicas, climatização, fachada, pisos, revestimentos e pinturas.