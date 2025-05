Crianças em tratamento contra o câncer ganham moeda própria ao cumprir etapas da rotina em hospital de Passo Fundo

Fazer exames, quimioterapia e até tomar banho terão uma nova motivação para as crianças em tratamento de câncer no Hospital São Vicente de Paulo (HSPV) em Passo Fundo, no norte do Estado. Desde a quinta-feira (15), os pacientes que cumprem essas atividades rotineiras de internação ganham uma moeda fictícia que pode ser trocada por mimos.

O “Mercadinho da Oncopedi”, como foi chamado, passará toda semana pela unidade com um carrinho recheado de itens para que as crianças em tratamento comprem brinquedos, alimentos e itens de higiene, papelaria e beleza. O estoque é abastecido em parceria com a Rede de Farmácias São João e Mercado À Quitanda.

Leia Mais Como a equoterapia virou aliada para a saúde de pessoas com deficiência em Passo Fundo

Para arrecadar o dinheiro simbólico, os pequenos pacientes precisam tomar as medicações, se alimentar corretamente, fazer fisioterapia, quimioterapia, coleta de exames, tomar banho, cortar as unhas e participar das aulas da classe hospitalar.

— Essa iniciativa foi pensada porque eles enfrentam desafios na rotina de internação, como a adaptação ao ambiente escolar e até a falta de vontade de comer. Então agora serão incentivados a isso e podem “comprar” as coisinhas que quiserem com o “dinheirinho” que ganham no dia a dia — explica a pediatra que teve a iniciativa do Mercadinho, Alice Moraes D’Avila.

"Muda o clima"

Carrinho tem lanches, brinquedos e itens de higiene e beleza. Eduarda Costa / Agencia RBS

O projeto foi apresentado à imprensa na manhã de quinta-feira (15) e, em seguida, fez o primeiro trajeto entre os quartos. O primeiro paciente a fazer as compras foi Micael Lemes Lenz, 3 anos. Em tratamento de leucemia há dois anos, a mãe conta que ele economizou o dinheirinho durante a semana para comprar uma bola e um pirulito.

— Muda o clima para eles e também para nós, que ficamos acompanhando no hospital. Vi que ele adorou a iniciativa e estava ansioso para o carrinho passar por aqui — comenta a mãe, Joselaine Lemes.

Leia Mais SOS Bom Humor: conheça os voluntários que viajam para levar alegria e esperança a pacientes de hospitais do norte do RS

Atualmente o HSVP tem 85 crianças em tratamento de câncer. Uma delas é o Léo Anthony dos Santos, 7 anos, que faz tratamento de leucemia. Na inauguração do Mercadinho, ele aproveitou para comprar um pacote de balas e pirulitos.