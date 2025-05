Carazinho tem queda nos casos confirmados de febre chikungunya

A situação levou Carazinho a se tornar a primeira cidade a registrar mortes pela doença na história do RS . Atualmente, são 236 casos confirmados de febre chikungunya , conforme o boletim epidemiológico atualizado na segunda-feira (19) pela prefeitura. Outros 19 estão em investigação e 72 em análise no Laboratório Central (Lacen).

A secretária municipal de Saúde, Carmen Santos, atribui a desaceleração dos casos às ações de enfrentamento realizadas diariamente, que incluem monitoramento, protocolos sanitários, mutirões de limpeza e manejos . Os bairros mais afetados, Sassi, Operário e Oriental , seguem com maior atenção.

— Monitoramos as pessoas contaminadas, organizamos manejos, e usamos até drones para identificar fundos de casas com piscinas ou acúmulos de lixos, para fazer ações pontuais. O Estado também nos forneceu fumacê para uso externo e também de outro modelo para uso interno em locais com maior encontro de pessoas — disse a secretária.