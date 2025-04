Tratamento disponível em Passo Fundo melhora a qualidade de vida de pacientes com Parkinson

Neuromodulação transcraniana tem impactos positivos na saúde física e emocional de pacientes. Tadeu Vilani / Agencia RBS

No Brasil, cerca de 200 mil pessoas convivem com a doença de Parkinson, o equivalente a toda a população de Passo Fundo, comparativamente. Esta sexta-feira (11) marca o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Parkinson, data criada para alertar a população sobre a condição neurodegenerativa.

O problema afeta milhões de pessoas no mundo, provocando tremores, rigidez muscular, alterações na marcha e no equilíbrio e dificuldades para ingerir alimentos. Com o avanço da ciência, novos recursos vêm sendo incorporados à reabilitação dos pacientes, promovendo mais autonomia e qualidade de vida.

Entre essas inovações, a neuromodulação transcraniana tem ganhado destaque como uma ferramenta terapêutica eficaz no tratamento de pessoas com Parkinson.

A técnica utiliza estímulos elétricos ou magnéticos de baixa intensidade para modular a atividade cerebral e diminuir a velocidade do avanço dos sintomas.

— A neuromodulação atua diretamente nas redes neurais envolvidas no controle motor e no equilíbrio e quando associada à fisioterapia e à fonoaudiologia neurofuncionais, potencializa os resultados dos atendimentos. Muitos pacientes relatam melhora significativa no controle dos movimentos — explica a fisioterapeuta e diretora do Instituto Umani, Nedi Magagnin.

Além dos benefícios físicos, a técnica também tem impacto positivo no aspecto emocional, ajudando a combater sintomas como apatia e depressão, comuns entre pacientes com Parkinson. Por ser não invasiva e segura, a neuromodulação pode ser indicada em diferentes fases da doença, sempre com acompanhamento profissional.

Conforme Nedi, com uma abordagem terapêutica interdisciplinar e protocolos personalizados de reabilitação para pessoas com a doença, integrando fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e nutrição, entre outras, é possível proporcionar maior qualidade de vida.

Sintomas

Os sintomas da doença de Parkinson podem variar de pessoa para pessoa, mas alguns sinais costumam surgir de forma progressiva. Os principais incluem:

Tremores, geralmente em repouso, principalmente nas mãos

Lentidão dos movimentos (bradicinesia)

Rigidez muscular

Alterações na postura e no equilíbrio

Dificuldade para caminhar e iniciar movimentos

Alterações na fala e na escrita

Dificuldades para engolir (disfagia)

Expressão facial reduzida

Prevenção

Embora a doença ainda não tenha cura, algumas estratégias podem ajudar na prevenção ou no retardamento do surgimento dos sintomas, especialmente quando adotadas desde cedo. Entre elas: