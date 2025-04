Passo Fundo registra terceira morte por covid-19 no ano, e autoridades reforçam importância da vacinação

Passo Fundo registrou, no último sábado (5), a terceira morte do ano por covid-19 . A vítima era uma mulher de 68 anos com comorbidades. Com o óbito, a cidade totaliza 848 mortes pela doença desde o começo da pandemia, em 2020.

Com a diminuição no número de casos, parte da população deixou de buscar a imunização contra o vírus. Embora com mudanças no esquema vacinal, crianças, idosos e grupos especiais devem atualizar a carteira de vacinação conforme orientações do Ministério da Saúde.