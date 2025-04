Passo Fundo recebe 18 mil vacinas contra a gripe; aplicação segue em todas as salas de vacinação

No total, região recebeu mais de 59 mil vacinas.

Passo Fundo recebeu na quarta-feira (23) uma nova remessa de imunizantes contra a gripe . O lote de 18,7 mil vacinas foi distribuído entre as unidades de saúde e reforça a campanha de vacinação que está próxima de completar um mês.

A aplicação segue nas 26 salas de vacina do município e permanece destinada exclusivamente aos grupos prioritários . Segundo a 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), ainda não há previsão de liberar a vacina para o público geral .

Em Passo Fundo a campanha foi antecipada e começou em 31 de março. Com início lento, a procura nas unidades cresceu ao longo das últimas semanas e é satisfatória , aponta a coordenadora de Vigilância em Saúde Marisa Zanatta. Os idosos são o público que mais buscou a proteção até agora.

Para se vacinar é necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão SUS ou CPF e carteira de vacinação. Em relação a pessoas acamadas, as equipes de saúde vão até as residências para vacinação, mediante solicitação por telefone junto à unidade de referência.