Hospital Municipal aumenta número de leitos e amplia centro de diagnóstico em Passo Fundo

Com eletrocardiograma, eletroencefalograma, ultrassonografia, análises clínicas e raio-X, o centro de diagnóstico já está em funcionamento. A nova estrutura do centro dobrou de tamanho e passou de 330 para 700 metros quadrados .

O hospital também passa a contar com uma nova farmácia com salas específicas para fracionamento, armazenamento e dispensação de medicamentos.

A instituição realiza cerca de mil atendimentos por dia, todos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No último ano, foram mais de 71 mil atendimentos no pronto atendimento adulto, 34 mil no pediátrico e 360 mil exames realizados no centro de diagnóstico.