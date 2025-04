Hemocentro Regional de Passo Fundo precisa de doadores de sangue para repor estoques

Ideal é manter média de 70 doadores. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O Hemocentro Regional de Passo Fundo (Hemopasso) necessita de sangue com urgência para repor os estoques. A secretaria estadual da Saúde emitiu um alerta na terça-feira (8) sobre a baixa no número de doadores no município e em outro três hemocentros regionais: Porto Alegre, Pelotas e Santa Maria.

O tipo sanguíneo O é o mais requisitado por ser o mais comum entre a população, mas doações de todos os grupos são solicitadas. Nesta quarta-feira (9), uma ação de coleta externa é realizada em Frederico Westphalen, no norte do Estado, a fim de reforçar o banco do Hemopasso.

— Nos preocupa a questão do feriado estendido nas próximas semanas. Infelizmente, as estradas em feriados assim são a grande demanda por sangue, sem contar que a necessidade dos pacientes de rotina hospitalar também é expressiva — alerta a coordenadora de captação, Alexandra Mazzoca.

Conforme Mazzoca, o ideal é manter uma média de 70 doadores diários, mas o número atual é abaixo do esperado, com cerca de 50 coletas. A situação preocupa, uma vez que 46 hospitais de mais de 150 municípios contam com o banco do hemocentro.

A unidade também deve realizar coleta externa em Lagoa Vermelha na próxima sexta-feira (11). A captação vai ocorrer das 9h às 15h, na ESF Nossa Senhora do Consolo, Rua Jorge Moojen, 331.

Doe no Hemopasso

Quando doar: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 15h

de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 15h Onde: Avenida Sete de Setembro, 1055

Avenida Sete de Setembro, 1055 Agendar: pelo site , WhatsApp (54) 98434-7353 ou telefone (54) 3311-5555