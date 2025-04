Gripe internou e matou mais do que covid-19 em Passo Fundo em 2024

Seis locais oferecem a vacina na cidade. Jefferson Botega / Agência RBS

Passo Fundo registrou mais mortes e internações por complicações do vírus da influenza do que por covid-19 no ano passado. O cenário é inédito desde o começo da pandemia, em 2020.

Dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES) mostram que o município contabilizou 17 mortes por gripe, quase o dobro das causadas por covid, com nove registros em 2024. Já as hospitalizações foram 127 por influenza contra 81 por covid-19.

Uma das explicações para os números pode estar na baixa cobertura vacinal. O percentual de vacinados caiu entre 2020 e 2023, com estabilização da curva em 2024. Apesar disso, a quantidade de imunizados — 54% dos grupos prioritários protegidos — segue inferior à meta do Ministério da Saúde, de 90%

— É bem importante ressaltar que as pessoas morrem, sim, de influenza. Às vezes parece que é só uma gripe, mas ela pode matar, e a vacina ajuda a evitar complicações e hospitalizações. Por isso, a gente pede que a população busque se imunizar — alerta a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta.

A maioria das mortes foi de idosos a partir de 60 anos, assim como as hospitalizações. Conforme a coordenadora, isso ocorre em razão de parte significativa dessa população possuir comorbidades, o que agrava os sintomas da gripe.

Apesar de concentradas nos idosos, as internações são registradas em todas as faixas etárias, inclusive bebês e crianças. No ano passado, 20% das hospitalizações ocorreram na idade dos zero aos quatro anos.

— As crianças se contaminam muito mais do que os idosos, porque não tem tanto aquele cuidado com lavagem das mãos, com o toque, então a contaminação é facilitada. Mas os idosos morrem mais por causa das comorbidades — explica a coordenadora.

Vacinação

A vacina trivalente, oferecida pelo SUS, protege contra os três tipos de vírus: Influenza A (H1N1), Influenza (H3N2) e Influenza B. Bebês e crianças são uma das populações menos imunizadas.

— Falta os pais entenderem a importância da vacinação. Essa é uma vacina consolidada, segura, feita há muito tempo. Realizamos campanhas direcionadas nas escolas, conscientização, mas os índices seguem baixos — acrescenta a coordenadora.

A campanha de vacinação em Passo Fundo foi antecipada, com início na última segunda-feira (31). No país, a campanha começa em 7 de abril. Conforme a coordenadora, a movimentação nas unidades de saúde está abaixo do esperado.

Seis locais oferecem o imunizante (confira a lista abaixo), sendo que o Cais Fragomeni, no bairro São Cristóvão, opera com horário estendido. A partir da chegada de nova remessa, a imunização será ampliada para as 26 salas de vacina do município.

Locais de vacinação

Cais Boqueirão

Cais Hípica

Cais São Cristóvão

Cais Luiza

UBS Petrópolis

Central de Vacinas

Quem pode se vacinar