"Foi meu porto seguro" diz paciente com câncer atendida pela Aapecan em Passo Fundo

Um espaço de acolhimento e suporte no momento mais difícil da vida de um paciente oncológico: assim é o serviço prestado pela Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan), que completa 20 anos de atuação no Estado, e sete em Passo Fundo.

Desde 2018, cerca de mil pacientes já passaram pela casa de apoio da instituição, no norte do Estado. Atualmente, 250 usuários estão ativos e recebem atendimento. São pessoas com o diagnóstico de câncer de 95 municípios da região de Passo Fundo e Erechim.

— Muitas pessoas chegam aqui perdidas, saem do hospital com uma receita na mão e mais nada, e não sabem para que lado correr. Para mim, nós termos essa oportunidade de fazer uma pessoa feliz, por menor que seja o tempo, não tem preço — afirma Guilherme Guido, coordenador da Aapecan em Passo Fundo, que trabalha para a associação há dez anos.

Leia Mais Passo Fundo é quinta cidade gaúcha com mais casos de câncer de mama no último ano

Entre os serviços oferecidos está o atendimento social, psicológico, nutricional, oficinas terapêuticas como pilates e tricô, por exemplo. A entidade também realiza doações de alimentos para os pacientes e um brechó, onde recebem doações da comunidade que são repassadas aos usuários.

"Foi meu porto seguro"

Elenita Fiorini é usuária da Aapecan desde 2018. Elenita Fiorini / Arquivo pessoal

Em agosto de 2018, Elenita Fiorini, 64 anos, recebeu o diagnóstico de câncer de mama. No mesmo ano, em outubro, ela realizou uma cirurgia para a retirada das mamas.

— O câncer estava bem no início, mas o médico optou por tirar as duas mamas para a doença não voltar — conta.

A aposentada conheceu a Aapecan através da indicação de uma amiga e, antes mesmo de realizar a retirada do tumor, ela decidiu conhecer a associação.

— Comecei a ter acompanhamento com psicóloga e assistente social. Tive todo o apoio necessário. A Aapecan foi meu porto seguro. Eu não precisei fazer radioterapia e quimioterapia. Meu tratamento foi todo oral. Comecei em novembro de 2018 e durou cinco anos — explica.

Leia Mais Quimioterapia para tratar leucemia em casa é aplicada por hospital de Passo Fundo pelo SUS

Mesmo após a conclusão do tratamento, Elenita continua participando das atividades da associação.

— Quando você recebe o diagnóstico da doença, você fica impactado, não sabe o que fazer. Eu continuo indo na associação para apoiar outras pessoas. Hoje tinha um senhor começando o tratamento, estava meio abatido. Eu disse para ele que vai passar, tudo vai passar.

História de 20 anos

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) foi fundada em 2005 em Caxias do Sul, através de um grupo de voluntários que visitava hospitais do município e percebeu a grande demanda e dificuldade que muitos pacientes oncológicos possuíam para suprir as suas necessidades básicas.

— Eles perceberam que muitas pessoas esperavam o dia inteiro no hospital para retornar para casa. Então acabaram criando a primeira unidade para poder dar esse suporte. Mas, a primeira casa de apoio foi fundada somente em 2010 — conta Guilherme.

A associação sem fins lucrativos possui 15 unidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul em municípios como Lagoa Vermelha, Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre, Uruguaiana, Santa Maria, Ijuí, Bento Gonçalves, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Camaquã, Bagé e Santa Rosa, além de Passo Fundo e Caxias do Sul. Destas, 11 contam com casas de apoio.

Como doar para a Aapecan