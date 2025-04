Doenças do outono: saiba quais os sintomas e como prevenir a bronquiolite

Bronquiolite é mais comum em crianças com até dois anos de idade. Pode causar tosse, coriza e chiado no peito.

A chegada do outono alerta para a disseminação da bronquiolite, doença respiratória geralmente viral que atinge os bronquíolos, as menores vias aéreas dos pulmões. A incidência é maior entre os meses de março a agosto e pode acometer pessoas de todas as idades, mas a incidência maior é entre os bebês de até dois anos.