Com estoques baixos, Hemopasso vai operar em horário diferenciado no feriadão; saiba como fica

O Hemocentro Regional de Passo Fundo ( Hemopasso ) alerta para a baixa nos estoques de todos os tipos de sangue. A unidade manifestou preocupação com a queda no volume de doares , especialmente em razão do feriado que começa na sexta (18) e vai até segunda-feira (21).

A situação se repete em todos os hemocentros do Rio Grande do Sul, em especial em Passo Fundo, Porto Alegre, Pelotas e Santa Maria. Assim como no Hemopasso, as unidades necessitam de sangue de qualquer tipo.