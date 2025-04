Carazinho tem mais de 120 casos confirmados de febre chikungunya

Carazinho realiza diversas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Jean Pimentel / Agencia RBS

O município de Carazinho, no norte gaúcho, tem 123 casos confirmados de febre chikungunya, conforme boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (14). A cidade teve a primeira morte pela doença na história do RS e lidera o ranking das cidades gaúchas com mais registros da doença.

Além dos casos confirmados, 69 amostras estão em análise no Laboratório Central (Lacen) e 65 casos seguem em investigação da Secretaria Estadual de Saúde (SES-RS). Oito pacientes estão em fase de viremia, o período em que o vírus circula no sangue.

Diante do surto, a prefeitura de Carazinho intensificou as ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. Agentes de endemias iniciaram a Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI) e às 17h acontece a pulverização com inseticida de ultrabaixo volume (UBV) em bairros afetados.

Uma equipe do Estado deve reforçar as ações na terça (15), com nova aplicação de UBV e BRI. Na quarta (16), autoridades se reúnem para finalizar o Protocolo Municipal de Atendimento, com participação de médicos, profissionais da saúde e representantes de hospitais. No mesmo dia haverá conscientização no bairro Cantares e mais pulverizações.

O cronograma segue até sexta (18), com atendimento médico móvel na UPA no turno da noite. No sábado (19), a Farmácia Básica funcionará pela manhã. No feriado de segunda-feira (21), a UPA receberá a unidade móvel novamente.

Carro com fumacê segue passando diariamente pelos bairros com maior incidência da doença em Carazinho. Reprodução RBS TV / Divulgação

Monitoramento contínuo

Conforme a secretária de Saúde de Carazinho, Carmen Santos, as Vigilâncias Epidemiológica e Ambiental monitoram casos suspeitos e positivos diariamente, enquanto agentes de endemias realizam visitas domiciliares para eliminar criadouros e aplicar larvicidas.

As equipes de saúde também orientam diariamente a população em postos e residências. Já a pulverização UBV depende das condições climáticas.

— Seguimos pedindo a colaboração da população, evitando água parada, o que é essencial para conter o avanço da doença — ressaltou a secretária.

Além de Carazinho, o município de Salvador das Missões, na Região Noroeste, possui 10 casos confirmados da doença, conforme a SES-RS.

Como identificar a febre chikungunya

Febre chikungunya é uma doença transmitida pelo mosquito "Aedes aegypti", assim como a dengue e a zika. Apu Gomes / AFP

Tanto a chikungunya quanto a dengue têm sintomas que se confundem, o que dificulta o diagnóstico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (14) o pedido para registro definitivo da vacina contra a chikungunya encaminhado pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa farmacêutica Valneva. Com isso, este é o primeiro imunizante a ser autorizado contra a doença do Brasil.

Entre os sintomas estão febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações de pés, mãos, dedos, tornozelos e pulsos também de início repentino e dores musculares. Veja a lista completa:

Febre alta de início rápido

Dores intensas nas articulações de pés, mãos, dedos, tornozelos e pulsos também de início repentino

Edema (inchaço) nas articulações (geralmente as mesmas afetadas pela dor intensa)

Dor nas costas

Dores musculares

Manchas vermelhas pelo corpo

Coceira na pele, que pode ser generalizada, ou localizada apenas nas palmas das mãos e plantas dos pés

Dor de cabeça

Dor atrás dos olhos

Conjuntivite não-purulenta

Náuseas e vômitos

Dor de garganta

Calafrios

Diarreia e/ou dor abdominal (manifestações do trato gastrointestinal são mais presentes em crianças)

O tratamento da chikungunya é feito de acordo com os sintomas. Até o momento, não há tratamento antiviral específico para a doença. A terapia utilizada é analgesia e suporte.