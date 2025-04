Carazinho registra a segunda morte por febre chikungunya 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-RS) confirmou nesta terça-feira (22) a segunda morte por febre chikungunya da história do RS . Assim como o primeiro caso, a morte foi no município de Carazinho , que registra uma epidemia da doença.

A vítima é um homem de 87 anos , com comorbidades, morador de Carazinho. Ele morreu em 4 de abril .

O município já havia confirmado a morte de um homem de 68 anos pela doença em 3 abril. Conforme a SES-RS, essas são as duas primeiras fatalidades por chikungunya no Estado em toda série histórica .

Até o momento, a cidade tem 153 casos confirmados e outros 38 em investigação . Segundo a secretária de Saúde de Carazinho, Carmen Santos, outros 80 casos estão em análise no Laboratório Central do Estado (Lacen).

Ações contra o mosquito

O município segue com ações de combate como Borrifação residual intradomiciliar (BRI) e Pulverização UBV (ultrabaixo volume) nos bairros afetados, com apoio de uma equipe do Estado. Além disso, há ações de fiscalização diárias das equipes de fiscais de Carazinho.