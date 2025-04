Carazinho intensifica ações contra chikungunya após primeira morte confirmada na história do RS

Primeira morte por chikungunya na história do Rio Grande do Sul foi registrada em Carazinho, no norte gaúcho. Jean Pimentel / Agencia RBS

Após confirmar a primeira morte por febre chikungunya na história do Rio Grande do Sul, o município de Carazinho, no norte gaúcho, está em estado de alerta.

Com 103 casos positivos, 35 aguardando análise no Laboratório Central (Lacen) e outros 27 em investigação, a prefeitura declarou situação de emergência e está reforçando ações para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

A vítima foi um homem de 68 anos, com comorbidades, que morreu no dia 18 de março. A confirmação laboratorial só foi divulgada na quinta-feira (3), após análise do Lacen. Desde então, a Secretaria Municipal de Saúde está ampliando medidas de controle, incluindo pulverização com fumacê, mutirões de limpeza e campanhas informativas.

Áreas de difícil acesso

Nesta semana, as ações se concentram nos bairros mais afetados: Sassi, Operária e Oriental. Equipes estão percorrendo as ruas com carros adaptados para aplicação de inseticida por ultrabaixo volume (UBV), além da técnica de borrifação residual intradomiciliar (BRI), que elimina mosquitos dentro das residências.

A secretária municipal de Saúde, Carmen Santos, destaca que drones têm sido usados para identificar focos do mosquito em áreas de difícil acesso:

— Encontramos muitos locais com acúmulo de lixo e água parada onde os agentes não conseguem entrar. Por isso, firmamos parcerias com outras secretarias para limpeza e notificação de terrenos.

Mutirões e reforço do Exército

A partir desta terça-feira (8), mutirões de limpeza serão realizados em conjunto com as outras Secretarias de Obras e Planejamento. Na quinta-feira (10), o Exército chegará ao município para auxiliar nas ações. Enquanto isso, funcionários públicos e cargos de confiança estarão nas entradas dos bairros distribuindo panfletos e orientando a população.

No fim de semana, uma unidade móvel de saúde ficará disponível na UPA para atendimento emergencial, enquanto equipes da vigilância epidemiológica monitoram casos suspeitos diariamente.

Atenção aos sintomas

A febre chikungunya provoca dores intensas nas articulações, que podem persistir por meses. A secretária de Saúde reforça que, embora o vírus só permaneça ativo no corpo por cerca de oito dias, os sintomas debilitantes exigem acompanhamento médico.

— O mosquito não voa longe. Se há um caso na sua rua, o foco está próximo. Precisamos que todos eliminem água parada e mantenham seus quintais limpos — alerta Carmen.

Outras ações

Município realiza diversas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Jean Pimentel / Agencia RBS

A secretária ressalta que diariamente as equipes da Vigilância Epidemiológica e da Vigilância Ambiental realizam o monitoramento dos casos suspeitos e positivos para dengue e chikungunya.

Além disso, agentes de combate às endemias (ACE) realizam pesquisas vetoriais especiais no domicílio dos pacientes notificados como suspeitos ou positivos para as doenças.

Através de visitas domiciliares, realizam a eliminação de depósitos e tratamento larvicida. Já a pulverização UBV é realizada sempre que necessário e conforme as condições do clima permitirem.

Calendário de ações da prefeitura de Carazinho

Segunda-feira (7)

8h30 – Reunião entre Vigilância em Saúde e secretária da Saúde para o planejamento de ações; prefeito convocará todas as secretarias afins na transversalidade para ver as competências de cada um; agentes de combate às endemias (ACE) atuando nos domicílios com apresentação da técnica de borrifação residual intradomiciliar (BRI) para verificação da aceitabilidade e se o domicílio enquadra-se nos critérios da técnica

Reunião entre Vigilância em Saúde e secretária da Saúde para o planejamento de ações; prefeito convocará todas as secretarias afins na transversalidade para ver as competências de cada um; agentes de combate às endemias (ACE) atuando nos domicílios com apresentação da técnica de borrifação residual intradomiciliar (BRI) para verificação da aceitabilidade e se o domicílio enquadra-se nos critérios da técnica 14h30 – Palestra aos funcionários do Recanto São Vicente com a enfermeira Denise

Palestra aos funcionários do Recanto São Vicente com a enfermeira Denise 17h – Pulverização UBV (ultrabaixo volume) nos bairros afetados

Pulverização UBV (ultrabaixo volume) nos bairros afetados 18h - Chegada a Carazinho da Superintendência do Ministério da Saúde (MS) no RS

Terça-feira (8)

Início dos mutirões de limpeza e notificações com as Secretarias de Obras e Planejamento

17h – Borrifação residual intradomiciliar (BRI)

Borrifação residual intradomiciliar (BRI) 17h – Pulverização UBV (ultrabaixo volume) nos bairros afetados com equipe do Estado

Pulverização UBV (ultrabaixo volume) nos bairros afetados com equipe do Estado 17h às 20h - Todos os cargos de confiança serão convocados para estarem nas entradas dos bairros, principalmente dos mais atingidos, para fazer ações de informação através de panfletagem

Quarta-feira (9)

Início dos mutirões de limpeza e notificações com as Secretarias de Obras e Planejamento; agentes de combate às endemias (ACE) atuando nos domicílios com apresentação da técnica de borrifação residual intradomiciliar (BRI) para verificação da aceitabilidade e se o domicílio enquadra-se nos critérios da técnica

17h – Pulverização UBV (ultrabaixo volume) nos bairros afetados

Pulverização UBV (ultrabaixo volume) nos bairros afetados 17h às 20h - Todos os cargos de confiança serão convocados para estarem nas entradas dos bairros principalmente dos mais atingidos para fazer ações de informação através de panfletagem

Quinta-feira (10)

Chegada do Exército para fortalecer as equipes de limpeza

17h – Borrifação residual intradomiciliar (BRI)

Borrifação residual intradomiciliar (BRI) 17h – Pulverização UBV (ultrabaixo volume) nos bairros afetados

Pulverização UBV (ultrabaixo volume) nos bairros afetados 17h às 20h - Todos os cargos de confiança serão convocados para estarem nas entradas dos bairros principalmente dos mais atingidos para fazer ações de informação através de panfletagem

Sexta-feira (11)

Agentes de combate às endemias (ACE) atuando nos domicílios com apresentação da técnica de borrifação residual intradomiciliar (BRI) para verificação da aceitabilidade e se o domicílio enquadra-se nos critérios da técnica

17h – Pulverização UBV (ultrabaixo volume) nos bairros afetados

Pulverização UBV (ultrabaixo volume) nos bairros afetados 17h às 20h - Todos os cargos de confiança serão convocados para estarem nas entradas dos bairros, principalmente dos mais atingidos, para fazer ações de informação através de panfletagem

Sábado (12)

9h às 12h - Os cargos de confiança e a sociedade civil organizada farão ações de informação de abordagem técnica sobre a chikungunya

Os cargos de confiança e a sociedade civil organizada farão ações de informação de abordagem técnica sobre a chikungunya 15h às 22h – Atendimento médico com Unidade Móvel na UPA

Domingo (13)