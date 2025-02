Passo Fundo tem média de 320 mortes por câncer por ano; saiba formas de prevenir a doença

Exercício físico e alimentação saudável estão entre as recomendações para combater o câncer. Roni Rigon / Agencia RBS

Em média 320 pessoas morrem em decorrência do câncer por ano em Passo Fundo, no norte gaúcho. A estimativa foi divulgada pelo Centro de Tratamento do Câncer (Ctcan) nesta terça-feira (4), marcada pelo dia mundial da doença.

Na macrorregião norte do Rio Grande do Sul, que compreende cerca de 150 municípios, são mais de 2 mil mortes anuais por tumores. Em todo o Estado há, em média, quase 20 mil óbitos por câncer e mais de 50 mil casos anuais.

No Brasil foram 244 mil mortes em 2022, um aumento de 25% ante 2013, quando 196 mil pessoas morreram em decorrência da doença no Brasil.

Os números têm relação com o envelhecimento e fatores hereditários e ambientais, como poluição do ar, da água e agrotóxicos. Além disso, os hábitos de vida também influenciam: tabagismo, consumo de multiprocessados, sedentarismo e obesidade estão entre os principais vilões da doença.

No topo da lista dos hábitos evitáveis para o desenvolvimento do câncer está o tabagismo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), fumar é responsável por 161 mil mortes anuais de câncer no Brasil, cerca de 13% do total de óbitos.

Consumir alimentos ultraprocessados vem em seguida, sendo essa a causa para mais de 57 mil mortes a cada ano por câncer, o que corresponde cerca de 11% de todos os óbitos em adultos de 30 a 69 anos no país.

A ingestão de bebida alcoólica, por sua vez, provocou cerca de 17 mil casos novos de câncer e 9 mil mortes por câncer em 2019.

Sem considerar o câncer de pele não-melanoma, os cânceres de mama, de próstata, de cólon e reto, de pulmão e de estômago são os mais incidentes no Brasil.

Como prevenir o câncer

Mamografia é um dos exames essenciais às mulheres para diagnóstico precoce do câncer de mama. Gorodenkoff / stock.adobe.com

A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) estabelece algumas recomendações para prevenir o câncer. Entre elas estão:

alimentação saudável

prática regular de exercícios físicos

redução do consumo de bebidas alcoólicas e adoçadas

não utilização do tabaco.

— Não é necessário fazer grandes maratonas ou se tornar um atleta para cuidar da saúde física. Recomenda-se 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada — orientou o médico oncologista do Ctcan, Alvaro Machado.

Além disso, realizar exames periódicos contribui para o diagnóstico precoce e aumenta as chances de cura da doença. Os exames indicados para os principais cânceres nas mulheres são a mamografia (a partir dos 40 anos) e o Papanicolau, associado à pesquisa de HPV, que causa o câncer de colo de útero.

Já os homens devem consultar com um urologista para avaliação da próstata a partir dos 50 anos. A colonoscopia é outro exame que deve ser feito por ambos os sexos, a partir dos 45 anos.

— Além de aumentar as chances de cura, o diagnóstico precoce tem impacto positivo na qualidade de vida do paciente — destacou o médico oncologista do Ctcan, Lieverson Guerra.