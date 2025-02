Obras do Cais Petrópolis entram na fase final com previsão de entrega para março 

As obras de ampliação do Cais Petrópolis em Passo Fundo, no norte do Estado, entraram na fase final de ajustes.

Os reparos começaram há um ano para readaptar a estrutura que deve funcionar como um complexo de saúde. A entrega está prevista para o dia 20 de março.

Com investimento de R$ 1,64 milhão, a obra contempla remodelação das salas, troca da cobertura, redes elétricas e hidráulicas, climatização, fachada, pisos, revestimentos e pinturas.

Conforme o diretor de Departamento da Secretaria de Planejamento da prefeitura, Diego Tessaro, a parte estrutural já está concluída e faltam os ajustes finais e instalação da rede elétrica:

— Estamos com nova cobertura e a construção da ampliação pronta. O piso também foi colocado. Restam os acabamentos nos consultórios, colocação das aberturas, a parte elétrica e a pintura. Por fim, vamos recolocar o sistema de placas solares no teto e fazer o paisagismo e as rampas de acesso.

Adiada em 120 dias

O contrato da obra tinha prazo inicial de entrega no novembro de 2024. Porém, por conta da chuva e de um reforço nas vigas, a finalização foi adiada para mais 120 dias.

Agora o prazo final é 20 de março, o que deve ser cumprido pela prefeitura, afirmou o diretor: