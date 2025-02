Hospital de Clínicas de Passo Fundo assume operações do Hospital Prontoclínica

O Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF) assumiu integralmente a gestão do Hospital Prontoclínica desde sábado (1º). A aquisição foi firmada em 2024, após aprovação dos conselhos administrativos e respectivas assembleias, considerando o cenário atual da saúde e as perspectivas de futuro para a assistência médico-hospitalar no norte gaúcho.

O investimento de R$ 52 milhões veio do próprio HC , porém um grupo privado garantiu o aporte financeiro, caso a instituição não consiga arcar com o pagamento.

A operação segue no prédio da Prontoclínica, e os cerca de 300 funcionários passam a integrar o quadro do HCPF. Com isso, os beneficiários continuarão sendo atendidos na unidade da Travessa Dr. Arthur Leite, n.º 37, no centro. Segundo o HCPF, os serviços não terão alterações, e os formatos de contratação seguirão os mesmos.