Jornada Médica Internacional em Erechim está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 2ª Jornada Médica Internacional em Erechim , no norte do Estado, que ocorre entre os dias 12 e 14 de março. O evento propõe um momento de imersão para pensar a Medicina , suas direções, e a saúde do paciente, reunindo especialidades diversas.

O congresso ocorre no Centro Cultural 25 de Julho, no centro de Erechim. Estarão presentes palestrantes dos Estados Unidos, Israel, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O primeiro dia de programação será com foco no debate sobre saúde pública. Os dois dias seguintes vão tratar sobre diabetes, cardiologia, oncologia e as novas fronteiras da medicina.