Janeiro Branco: quebrando tabus e valorizando o bem-estar emocional

Através do autoconhecimento, é possível entender o próprio comportamento, a relação entre as emoções sentidas e que tipos de situações causam estresse e ansiedade .

Deise afirma que, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V-TR), mulheres e meninas adolescentes são pelo menos duas vezes mais propensas do que os homens a terem Transtorno de Ansiedade Generalizada . O Transtorno Depressivo Maior também é mais prevalente no sexo feminino.

— Existem alguns sintomas da ansiedade, como aperto no peito, não dormir direito, ou você dorme e acorda no meio da noite pensando em alguma coisa que você teria que fazer. Muitas vezes, as pessoas têm sinais de que as coisas não estão indo bem e deixam chegar no limite. A gente acha que somente doenças físicas podem ser incapacitantes, mas a ansiedade e a depressão também são — disse.